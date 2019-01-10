بالصور.. الحماية المدنية تتجند لمواجهة التقلابات الجوية

جندت مصالح الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت، أمكانيتها تحسبا للتقلابات الجوية التي تشهدها الولاية.

وعلى اثر برقية واردة من مصلحة الارصاد الجوية والتي جاء في محتواها تساقط الثلوج بالمناطق التي يفوق علوها 700 متر وهذا خلال الساعات القادمة.

حيث سارعت مديرية الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت بتخاذ جملة من التدابير الاحترازية حيث نصبت مراكز متقدمة على محاور الطرق الوطنية والولائية .

وجميع النقاط السوداء والتي تعرف بتساقط كميات من الثلوج، وهذا بالتنسيق مع مديرية الاشغال العمومية والسلطات المحلية.

كما قامت بتسخير 700 عون حماية مدنية و80 آلية من أجل ضمان أمن الاشخاص ومساعدة مستعملي الطرقات.

ويتابع مركز التنسيق العملي للولاية جميع التطورات وهذا من خلال تبادل المعلومات مع جميع الوحدات، المتواجدة عبر اقليم الولاية.

ودعت مديرية الحماية المدنية مستعلي الطرقات الى إتخاذ مزيدا من الحيطة والحذر.