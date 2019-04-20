بالصور.. الحماية المدنية ترافق التظاهرة الوطنية للتخييم في تيسمسيلت

شاركت مديرية الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت في تأمين التظاهرة الوطنية للتخييم وفرق الدرجات الجبلية والمشي الطبعة السادسه.

التظاهرة التي جرت تحت شعار”السياحة تجمعنا” تحت رعاية والی ولاية تيسمسيلت.حيث شارك مدير الحماية المدنية الرائد ناصر شاشوة في إنطلاق هاته التظاهرة رفقة السلطات المحلية لبلدية ثنية الحد والشباب النادی الهاوی للدرجات الهواٸيه الجبلية ثنية الحد.

حيث تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية من أجل تأمين الزائرين، أين تزامنت هاته الايام بتقلبات جوية وإنخفاظ درجات الحرارة وإتشار كثيف للضباب مما إستلزم من رفع من درجة اليقضة والحذر.

و نصبت خيمة خاصة بالحماية المدنية وتم توفير سيارة اسعاف وسيارة رباعية الدفع وخمسة عشر عون حماية مدنية مجهزين بجميع وسائل التدخل.

كما شهدت هاته التظاهر بنصب الخيم بغابة المداد وانطلاق سباق الدرجات الهواٸية علی مسلك غابی لمسافة 14 کلم.

مسابقة المشي علی الاقدام لمسافة 13 کلم من ساحة الربوان الی قمة غابة المداد يوم 19 افريل 2019 بحضور جمع کبيره من المواطنين،وفاق عدد المشاركين 600 مشارك من مختلف الولايات.