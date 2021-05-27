بالصور: الحماية المدنية تسجل عدة تدخلات إثر تساقط أمطار غزيزة بالشلف

أخبار الجزائر
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بالصور: الحماية المدنية تسجل عدة تدخلات إثر تساقط أمطار غزيزة بالشلف
بقلم رشيد مشورب

سجلت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم الخميس عدة تدخلات بعدد من مناطق  الشلف عقب الأمطار العزيزة التي إجتاحت الولاية متسببة في غلق الطرقات وإنسداد البالوعات.

هذا وشهدت الولاية تساقط أمطار غزيرة اجتاحت ولاية الشلف أمسية هذا اليوم، بكل من الطريق الوطني رقم 04 أمام مقر الأمن الولائي بالشلف، منطقة الحشاليف ببوقادير، منطقة تاسة ببلدية بوزغاية و ببلدية بني حواء.

تمثلت مخلفات مياه الأمطار الغزيرة في تجمع مياه الأمطار بالطرقات مع تسرب مياه الصرف الصحي بمسكن بجوار الملعب البلدي لبلدية بني حواء.


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