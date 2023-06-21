بالصور.. الحماية المدنية تضع مخطط خاص لتأمين نهائي كأس الجمهورية

قام المدير الولائي للحماية المدنية العقيد سويكي محفوظ باجتماع عمل تنسيقي على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية وهران.

وحضر الاجتماع رؤساء المصالح ورؤساء الوحدات العملية ورئيس مركز التسيق العملي.

كما تطرق الاجتماع الى مختلف الترتيبات من اجل وضع مخطط لتأمين نهائي كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف غدا الخميس بملهب ميلود هدفي بوهران.

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