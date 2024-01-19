بالصور: الحماية المدنية تقوم بإختبارات الجاهزية الأولى داخل جامع الجزائر

قامت فرق الحماية المدنية، صبيحة اليوم اختبارات الجاهزية الأولى داخل جامع الجزائر، في مرافق حساسة أهمها منارة الجامع ومرافق أخرى.

وحسب مصالح الحماية المدنية نقلا عن صفحة جامع الجزائر أجرت فرق الحماية المدنية تمارين المحاكاة لقياس درجة التأهب والاستعداد للأخطار الكبرى مثل الحرائق والزلازل.

كما ستتبع بمناورات أخرى قريبا بحول الله، باختبارات تدخلات الفرق والعتاد في مخططات تنظيم الإسعافات، وبخاصة عند تنفيذ عمليات الإجلاء.

وخلال هذه التمارين اختبرت الحماية المدنية إمكانياتها العملياتية بإستعمال مختلف الوسائل مثل الشاحنات والعربات والرافعات وحتى الطائرة المروحية. إضافة إلى مختلف الموارد البشرية المتخصصة في الانقاذ.

وقامت فرق التدخل والانقاذ ضمن مخططها، بعمليات الانزال من أعلى المنارة وبالقرب من القبة. وتعد هذه التمارين ضرورية ضمن مخطط الاستعدادات، قبل دخول الجامع قيد الخدمة.