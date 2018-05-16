بالصور.. الحماية المدنية تنقذ عجل سقط في بئر بمعسكر

أنقذت مصالح الحماية المدنية بمعسكر عجل من داخل بئر في طور الانجاز عمقه 15 مترا.

وتدخلت الوحدة الرئيسية مدعمه بفرقة الانقاذ في الأماكن الوعرة بمنطقه فلاحية بدوار الكرارمة بلدية و دائره تيزي.

وسجلت مصالح الحماية المدنية بمعسكر منذ مطلع شهر جانفي المنصرم خمسة حالات تدخل لإجلاء حيوانات وقعت في الأبار.

حيث قامت بإجلاء حصان ، جدى، عجل، بقرة واليوم عجل من داخل بئر.

الحماية المدنية دعت الفلاحين إلى ضرورة غلق أو تامين هذه الحفر لتفادي سقوط الأشخاص أو الحيوانات.

نظرا لوجود البئر داخل المحصول زراعي يصعب كشفه مع غياب أدنى شروط الوقايه ما يشكل خطر اعلى حياة الأشخاص.

ما يشكل خطرا على الفرق المتدخلة نظرا لهشاشة الأرضية .