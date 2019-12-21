بالصور.. الحماية المدنية تهنئ عناصرها ومنتخب “الفوفيتنام فيات فوداو”

هنأ المدير العام للحماية المدنية، بوغلاف بوعلام، عناصر سلكه المنتسبين للمنتخب الوطني لرياضة الفوفيتنام فيات فوداو.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، جاء فيه أنّ المدير العام، يقدّم كل تهانيه لرياضيي الجمعية الرياضية للأعوان الحماية المدنية، المنتسبين للمنتخب الوطني.

وهم كل من بن زخروفة مهدي، هارون سيد احمد، أنوغي حسين، عبيدات شمس الدين، الّذين تمكنوا من إهداء الجزائر، 4 ميداليات، منها 3 ذهبية، وفضية واحدة، ضمن تشكيلة المنتخب الوطني في البطولة العالمية التي تجري فعاليتها بكمبوديا بين الـ16 والـ22 ديسمبر الحالي، في إختصاصات سونغ لين زاو، دفاع ذاتي بدون أسلحة، فاندون جماعي، دفاع ذاتي مختلط.

حيث جاء في البيان على لسان المدير العام: “على إثر هذه النتائج المبهرة، أتقدم بأسمى وبإسم كافة مستخدمي القطاع بمختلف الرتب، بالتهاني الخالصة والتبريكات لكم ولكل زملائكم في الفريق الوطني والطاقم الفني، ألف مبروك والمزيد من التألق والنجاح”.

وقبل يوم واحد عن ختام فعاليات المنافسة العالمية، حصد النخبة الوطنية، مجملًا، 23 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، 8 فضيات و6 برونزيات، في جميع الأصناف ذكور وإناث.