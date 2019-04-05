بالصور..الحماية المدنية في تبسة تتدخل بسبب التقلبات الجوية

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، مساء الخميس حوالي الساعة “16سا/05د” لمختلف أحياء الولاية بعد تهاطل أمطار غزيرة .

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، تم وضع جهاز أمني على مستوى الطرق والطرق الرئيسية للولاية

وكذا إجراء مراقبة أمنية لمختلف الطرق والأحياء حيث تم تسجيل عدة تدخلات تمثلت في :

إمتصاص مياه من داخل 05 منازل لكل من الكويف والحمامات ووسط المدينة بتبسة ومحل تجاري بعمارة بحي الرياض بتبسة

كما تم إمتصاص مياه وسط الطريق في كل من هواري بومدين بتبسة والطريق الوطني رقم 10، يضيف المصدر .

كما تم إخراج 05 سيارات عالقة وحافلتين على حافة الطريق بسبب الأمطار على مستوى الطريق الوطني رقم 10 سيارتين 02 وحافلة

على متنها 15 مسافر خط تبسة الحمامات بالقرب من جامعة العربي التبسي وثلاثة 03 سيارات وحافلة بالمكان عين زروق

تواصلت العملية إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة وهذا بعد الوقوف على جميع الأحياء والطرق والطرق الرئيسية.