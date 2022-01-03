بالصور.. الخضر بحلة جديدة قبل تنقلهم إلى الكاميرون

ظهر لاعبوا المنتخب الوطني، بحلة جديدة، خلال آخر حصة تدريبية أجروها ضمن تربصهم في قطر، تحضيرا لكأس أمم إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مجموعة من الصور لرفقاء بلايلي، خلال آخر حصة تديريبية لهم بقطر.

كما ظهر لاعبوا الخضر، ببدلة تدريبية جديدة، قميص باللون الذهبي والأسود، بالإضافة لتبان باللون الأسود، من علامة “أديداس”.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن القميص الجديد الذي سيخوض به المنتخب الوطني الكان 2021، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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