بالصور.. الخضر في جولة استرخائية قبل مواجهة جيبوتي

أجرى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، صبيحة اليوم الجمعة، جولة استرخائية، قبل موعد مباراتهم أمام منتخب جيبوتي

وبرج الطاقم الفني للخضر، هذه الجولة، بمحيط فندق كيمبينسكي بالعاصمة المصرية القاهرة، لاخراج لاعبيهم من ضغط المباراة.

وظهر رفقاء القائد رياض محرز، في معنويات عالية، وفي تركيز كبير، قبل مواجهة جيبوتي، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

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