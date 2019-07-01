بالصور.. الخضر في جولة ترفيهية قبل مواجهة تنزانيا

قام لاعبوا المنتخب الوطني الجزائري، بجولة خفيفة، قبل المباراة التي ستجمعه أمسية اليوم الإثنين، بمنتخب تنزانيا، لحساب نهائيات “كان 2019”.

وقام رفقاء القائد رياض محرز، بجولة في أرجاء فندق “كام بينسكي”، مقر إقامتهم بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال نهائيات “كان 2019”.

وفضل الناخب الوطني، جمال بلماضي، ابقاء لاعبيه داخل الفدق، لتفادي الضغط الجماهير، وللحفاظ على تركيزهم قبل مواجهة تنزانيا.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه منتخب تنزانيا، أمسية اليوم الإثنين، بملعب “ستاد القاهرة”، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بتوقيت الجزائر.