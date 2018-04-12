بالصور.. الخضر لأقل من 15 سنة يفوزون على تونس في إفتتاح دورة “لوناف”

صورة من لقاء المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة ضد تونس

فاز المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة صبيحة اليوم الخميس ضد نظيره التونسي بنتيجة هدفين لهدف وحيد.

في لقاء إفتتاح دورة شمال إفريقيا لأقل من 15 سنة الذي جرى بملعب العقيد لطفي بمدينة تلمسان.

وقدم أشبال المُدرب حسين عبد العزيز لقاء في المستوى من الناحية الفنية وسيطروا على كافة أطواره.

وسجل للخضر “بولبينة” و”قاسم” في الدقيقتين ال20 وال38 في حين قلص المنتخب التونسي النتيجة من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وسيواجه المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة نظيره الليبي يوم الأحد ال15 أفريل بداية من 17:00 في اللقاء الثاني والأخير.