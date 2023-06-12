بالصور.. الخضر يباشرون تحضيراتهم لمواجهة أوغندا

باشرت عناصر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الإثنين، تحضيراتها بمركز سيدي، تحسبا لمواجهة منتخب أوغندا.

وجرت هذه الحصة التدريبية الأولى الخاصة بتربص جوان الجاري، تحت إشراف الناخب جمال بلماضي، وبحضور كامل التعداد.

كما سجل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، حضوره بمركز سيدي موسى، أين تابع هذه الحصة التدريبية عن قرب.

يذكر ان المنتخب الوطني، سيواجه منتخب أوغندا، يوم 18 جوان، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كان 2023، تليها مباراة ودية يوم 20 جوان ضد منتخب تونس.