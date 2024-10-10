بالصور.. الخضر يتجاوزون الطوغو بخماسية ويقتربون من حسم التأهل إلى “الكان”

تمكن المنتخب الوطني، اليوم الخميس، من الفوز على نظيره الطوغولي. بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وعرفت المواجهة التي احتضنها ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، تسجيل ستة أهداف كاملة. خمسة منها لصالح محاربي الصحراء.

وبادر المنتخب الطوغولي بافتتاح باب التسجيل عن طريق صانع الألعاب، تيبولت كيلجي، في الدقيقة الـ11 إثر خطأ فادح في خط دفاع الخضر.

بعدها تحركت عناصر المنتخب الوطني لتدارك التأخر في النتيجة، وبسطت سيطرتها على وسط الميدان. ليتمكن الجناح الأيسر، السعيد بن رحمة، من تعديل النتيجة، عند الدقيقة الـ29 بتسديدة رائعة. ليفترق المنتخبان في نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل بهدف في كل شبكة.

وفي الشوط الثاني. واصل محرز وزملاؤه السيطرة على المباراة. ما أسفر عن هدف ثان، عن طريق بن رحمة من علامة الجزاء، في الدقيقة الـ55.

وأضاف حسام عوار، الهدف الثالث للمنتخب الوطني، في الدقيقة الـ68 بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة الـ86، تمكن البديل، أمين غويري، من تسجيل الهدف الرابع للخضر.

وأضاف محمد أمين عمورة الهدف الخامس في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع، بعد لعبة جماعية بين لاعبي الخضر.

بهذه النتيجة، اقترب المنتخب الوطني من حسم تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. بعد أن رفع رصيده للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الخامسة ضمن هذه التصفيات.