بالصور.. الخضر يتدربون في تشاكر وفيغولي وبن سبعيني يلتحقان

آجرى أمسية اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني الجزائري الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة تحسبا لمواجهة النيجر بحضور فيغولي وبن سبعيني.

الحصة التدريبية وعلى غير العادة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وليس بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

وعرفت الحصة التدريبية مُشاركة سفيان فيغولي ورامي بن سبعيني الذي التحقا بالتربص اليوم الأربعاء فقط.

ويواجه الخضر النيجر سهرة الجمعة في الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2022 بقطر.