بالصور.. “الخضر” يتدربون لآخر مرة قبل السفر لإسبانيا

أجرى لاعبو المنتخب الوطني المحلي، اليوم الإثنين آخر حصة تدريبية لهم، وهذا قبل سفرهم، عصر اليوم صوب “إسبانيا” لمواجهة السعودية.

وتمرن أشبال، رابح ماجر بتعداد مُكتمل بعد إلتحاق عناصر إتحاد العاصمة، والذين تألقوا في كأس الكاف أمام “يونغ أفريكنز” برباعية.

وسيطير مُحاربو الصحراء صوب “قادش” في حدود الرابعة عصرا، في موعد مُهم لزملاء، بوخنشوش أمام مُنافس سيُشارك في كأس العام.

وستكون الودية أمام “الأخضر” السعودي الثانية للمحليين في عهد ماجر، بعد تلك التي فازوا خلالها برباعية أمام رواندا بداية السنة.