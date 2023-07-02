بالصور.. الخضر يتعادلون أمام عمان في البطولة العربية  

حقق الخضر تعادل سلبي في أول مباراة لهم، في البطولة العربية أمام منتخب عمان، رغم المستوى الكبير الذي قدّمه القائد معاشو رضواني ورفقائه.

وجرت المباراة بملعب 19 ماي 1956 بمدين عنابة وسط حضور متوسط للجمهور الجزائري و خاصة العنابي الذي أراد متابعة الفنيات المحلية من المدرجات.

كما أنقذ الحارس رضواني الكتيبة الوطنية من خسارة بعدما تدخل الموفق و صده للهدمة الخطير للمنتخب العماني في أخر دقائق المباراة.

وستواجه الكتيبة الوطنية منتخب السودان يوم الأربعاء المقبل في ثاني التحديات.

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