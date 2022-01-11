بالصور.. الخضر يتعثرون أمام سيراليون

تعثر المنتخب الوطني في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون بنتيجة التعادل السلبي بملعب جابوما في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وفشل المنتخب الوطني في تحقيق الفوز أمام المنتخب السيراليوني في حملة الدفاع عن اللقب القاري بعد التتويج المحقق سنة 2019 بمصر.

وشهدت المباراة إرتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ونسبة الرطولة بمدينة دوالا وهو ما أثر سلبيا على آداء أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي طيلة أطوار اللقاء.