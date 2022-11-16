بالصور.. الخضر يتعثرون وديا أمام مالي

تعثر سهرة اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني الجزائري أمام ضيفه مُنتخب مالي في مباراة ودية تحضيرية.

ولُعب اللقاء الودي الذي جرى بملعب ميلود هدفي بولاية وهران بنتيجة التعادل بهدف في كل شبكة.

حيث سجل نجم مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، الهدف الوحيد للخضر في الدقيقة الـ45+3 من ركلة جزاء.

قبل أن يُعدل، مامادو فوفانا، لمُنتخب مالي في الدقيقة الـ58 بتسديدة قوية.

هذا في انتظار المواجهة الودية الثانية المُقررة يوم السبت أمام مُنتخب السويد بمدينة مالمو السويدية.