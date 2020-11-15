بالصور.. الخضر يجتازون فحص كورونا تحسبا لمواجهة زيمبابوي

خضع المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الأحد، لفحص الكشف عن فيروس كورونا عشية مباراة العودة التي ستجمعهم بمنتخب زيمبابوي

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن اجتياز رفقاء القائد رياض محرز، لفحص كورونا بالفندق الذي يتواجدون به بزيمبابوي.

ووأضح موقع الفاف، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات، ضمن البروتوكول الوقائي المتبع، لتفادي تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا قبل المباراة التي تجمع الخضر، بمنتخب زيمبابوي، ضمن مباراة العودة لتصفيات أمم إفريقيا، والمقررة غذا الإثنين بهراري، انطلاقا من الساعة “14:00” بتوقيت الجزائر.