بالصور.. الخضر يجرون آخر حصة بالجزائر ويغادرون نحو الطوغو

خاض صبيحة اليوم السبت، المنتخب الوطني، آخر حصة تدريبية بالجزائر، قبل شد الرحال نحو العاصمة الطوغولية لومي.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد برمج حصة الاستئناف أمس الجمعة، عقب الفوز الكبير على الطوغو، بنتيجة 5-1، ضمن الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

وخصصت حصة أمس، للاسترجاع بالنسبة للاعبين الذين شاركوا ضمن التشكيلة الاساسية، بينما خضع البقية لعمل بدني مكثف.

فيما خصصت حصة اليوم السبت، للجانبين الفني والتكتيكي. والتي جاءت قبل ساعات فقط عن سفرية “الخضر” إلى لومي.

وغادر وفد المنتخب الوطني، ظهر اليوم، فندق “الجيش” بعنابة. باتجاه مطار رابح بطاط، من أجل التوجه مباشرة إلى العاصمة الطوغولية، تحسبا لملاقاة المنتخب المحلي، بعد غدٍ الاثنين، برسم الجولة الـ 4 من التصفيات.