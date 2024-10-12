إعــــلانات
الرياضة

بالصور.. الخضر يجرون آخر حصة بالجزائر ويغادرون نحو الطوغو

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. الخضر يجرون آخر حصة بالجزائر ويغادرون نحو الطوغو
  • 390
  • 0

خاض صبيحة اليوم السبت، المنتخب الوطني، آخر حصة تدريبية بالجزائر، قبل شد الرحال نحو العاصمة الطوغولية لومي.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد برمج حصة الاستئناف أمس الجمعة، عقب الفوز الكبير على الطوغو، بنتيجة 5-1، ضمن الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

وخصصت حصة أمس، للاسترجاع بالنسبة للاعبين الذين شاركوا ضمن التشكيلة الاساسية، بينما خضع البقية لعمل بدني مكثف.

فيما خصصت حصة اليوم السبت، للجانبين الفني والتكتيكي. والتي جاءت قبل ساعات فقط عن سفرية “الخضر” إلى لومي.

وغادر وفد المنتخب الوطني، ظهر اليوم، فندق “الجيش” بعنابة. باتجاه مطار رابح بطاط، من أجل التوجه مباشرة إلى العاصمة الطوغولية، تحسبا لملاقاة المنتخب المحلي، بعد غدٍ الاثنين، برسم الجولة الـ 4 من التصفيات.

Peut être une image de 1 personne, partie de football américain, partie de foot et texte

Peut être une image de 2 personnes, personnes jouant au foot, personnes jouant au football et texte

Peut être une image de 3 personnes, personnes jouant au football, personnes jouant au foot et texte

Peut être une image de 2 personnes, personnes jouant au foot, personnes jouant au football et texte

Peut être une image de 3 personnes, personnes jouant au foot, personnes jouant au football et texte

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/JdXzg
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر