بالصور.. الخضر يجرون آخر حصة تدريبية تحسبا لمواجهة السنغال وديا

أجرت عناصر المنتخب الوطني، عشية أمس الإثنين، آخر حصة تدريبية بملعب عبدواللاعي وادو تحسبا لخوض المواجهة الودية المرتقبة ضد نظيره السنغالي.

وكشفت الفاف صبيحة اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي، أن عناصر الخضر أجرت حصة تدريبية في الملعب الذي سيحتضن المواجهة الودية ضد السنغال اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات البيان، أن الطاقم الفني للخضر خصص أزيد من ساعة للعمل على الجانب التكتيكي لتحسين العمل الذي بدأته التشكيلة منذ تربص قسنطينة.

وبعد نهاية الحصة، تم عقد إجتماع فني لإستعراض كل جوانب المباراة المرتقبة بين المنتخبين، بما في ذلك قمصان المنتخبين حيث ستلعب تشكيلة الخضر بالقميص الأخضر والسنغال بالقميص الأبيض.

يجدر الإشارة، ستنطلق المواجهة الودية بين المنتخب الوطني ضد السنغال، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، وستكون منقولة عبر القناة العمومية للتليفيزيون الجزائري الأولى والسادسة .

برنامج يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (بتوقيت الجزائر):

13:15 ظهراً: المشي.

13:30 ظهراً: الغداء.

4:45 عصراً: المغادرة من الملعب.

6:00 مساءً: الإجتماع في غرفة تبديل الملابس.

8:00 مساءً: مباراة السنغال – الجزائر.