بالصور.. الخضر يجرون أخر حصة تدريبية بـ 5 جويلية تحسبا للقاء أوغدا

اجرى الخضر اخر حصة تدريبية له تحسبا لمواجهة أوغندا غدا في حملة البحث عن التأهل إلى منافسة كأس افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

كما عرفت الحصة التدريبية إجراء المهاجم يوسف بلايلي ورفقائه الاستعدادات لأول مرة بملعب 5 جويلية. بعد أجروا الحصص الماضي بمركز سيدي موسى.

وكان الناخب الوطني بلماضي أول من دخل إلى أرضية الميدان لمعاينته. بشكل دقيق حسب موفد النهار إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي.

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