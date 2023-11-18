بالصور.. الخضر يجرون أخر حصة تدريبية بمابوتو قبل مواجهة موزمبيق

أجرى لاعبو الخضر، اليوم الثلاثاء، اخر حصة تدريبية بملعب “زيمبيتو” في العاصمة مابوتو استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق غدا.

و ستجري المباراة المنتظر أن تكون قوية و شيقة، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2026.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد كل اللاعبين في الملعب، التي قادها الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي لإيجاد التوليفة المتكاملة للفوز أمام المنافس المتواجد في الريادة مناصفة مع محاربي الصحراء.

كما شهدت الحصة التدريبية تواجد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادين أين تابع كل صغيرة و كبيرة خصت الكتيبة الوطنية وهو الذي وضعها في اريحية كبيرة جدا.

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