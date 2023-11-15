بالصور.. الخضر يجرون أخر حصة تدريبية قبل مواجهة الصومال

أجرى لاعبو الخضر أخر حصة تدريبية بملحق ملعب نيلسون مانديلا قبل مواجهة الصومال غدا الخميس ضمن تصفيات كأس العالم.

و عرفت التدريبات أجواء رائعة وسط اللاعبين و معنويات مرتفعة وسط أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يسعى لقيادة للاعبين للفوز بأكبر نتيجة ممكنة. خاصة وأن الخصم يعتبر ضعيفا على الورق.

و وضع بلماضي كامل حساباته في تدريبات اليوم، خاصة وأنها الاخيرة. كما يبدو ان مهندس التتويج بكأس افريقيا 2019 وضع في ذهنه التشكيلة الرئيسية التي سيعتمد عليها.

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