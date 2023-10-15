بالصور.. الخضر يجرون أخر حصة تدريبية قبل مواجهة مصر

أجرى الخضر بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي أخر حصة تدريبية استعدادا لمواجهة مصر الودية غدا بداية من الساعة الخامسة مساء بالإمارات.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد جميع اللاعبين بما فيهم الوافدين الجدد على غرار لعروسي و عوار والبقية.

كما جرت الحصة التدريبية وسط أجواء رائعة و جميلة بين اللاعبين الدين يعولون على الإطاحة بمنتخب الفراعنة، في المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين بحكم الحساسية الرياضية بين البلدين وسط أخوة السائدة.

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