بالصور.. الخضر يجرون أول حصة تدريبية استعدادا لوديتي مالي والسويد

أجرى عشية أمس الإثنين، عناصر المنتخب الوطني، أول حصة تدريبية، استعدادا لمواجهتي مالي والسويد وديا.

وعرفت الحصة التدريبية التي جرت بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى، حضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف.

للإشارة سيواجه الخضر منتخب مالي غدا الأربعاء، بملعب ميلود هدفي بداية من الساعة 20.30.

بعدها سيتنقلون الخضر للعاصمة السويدية مالمو لمواجهة منتخب السويد بتاريخ 19 نوفمبر الحالي على الساعة 20.30 بملعب إيلدا.