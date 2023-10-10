بالصور.. الخضر يجرون أول حصة تدريبية استعدادا لودية الرأس الأخضر

أجرى المنتخب الوطني أول حصة تدريبية بملعب الشهيد حملاوي استعدادا للمباراة الودية أمام جزر الرأس الأخضر.

وانطلقت الحصة التدريبية بداية من الساعة مساءا وسط حضور جميع اللاعبين، كما عرفت حضور الوافد الجديد لـ “الخضر” محمد امين غويري الذي أدلى بأول تصريح له.

كما عرفت الحصة التدريبية غياب ريان أيت نوري عن الحصة التدريبية بسبب تأخره عن الالتحاق

وشهدت الحصة التدريبية تواجد بشير بلومي هو الأخر . الذي يسعى لفرض نفسه و إبراز إمكانياته الكبيرة للناخب الوطني جمال بلماضي قصد إعطائه الفرصة اللعب أساسيا.