بالصور.. الخضر يجرون أول حصة تدريبية بـ “جابوما” قبل مواجهة أوغندا

أجرى لاعبو الخضر أول حصة تدريبية بملعب “جابوما” بالكاميرون الذي سيحتضن المباراة المنتظرة أمام اوغندا.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد جميع اللاعبين بحضور المدرب جمال بلماضي رفقة طاقم الفني، الذي أصدر التعليمات اللازمة للاعبيه.

كما جرتت وسط أجواء رائعة ومعنويات مرتفعة، وهي الحصة التي عرفت تواجد النجم الجديد حسام عوار في أدغال افريقيا التي أصبح يتعرّف عليها شيئا فشيئا.

وكان القائد رياض محرز و رفقائه قد وصلوا إلى فندق كريستال بالاص بمدينة دوالا، الذي حجزوا فيه مدة إقامتهم .

وتملك الكتيبة ذكريات سيئة مع الملعب الذي أصبح “كوشمار” بالنسبة للجزائريين، بعدما كان أحد أسباب النكسة في كان الكاميرون السابق.

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