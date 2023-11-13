بالصور.. الخضر يجرون أول حصة تدريبية تحسبا لمواجهة الصومال

أجرت عناصر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية، تحسبا لمواجهة منتخب الصومال، ضمن الجولة الاولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أجرى رفقاء القائد رياض محرز، هذه الحصة التدريبية الأولى بمركز سيدي موسى.

كما نشرت الفاف، صور من هذه الحصة التدريبية، التي جرت تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي.

يذكر أن الخضر سيواصلون تحضيراتهم بمركز سيدي موسى، تحسبا لمواجهة منتخب الصومال، يوم الخميس المقبل، انطلاقا من الخامسة مساء، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.