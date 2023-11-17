بالصور.. الخضر يجرون أول حصة تدريبية في مابوتو استعدادا لمواجهة موزمبيق

أجرى لاعبو الخضر أول حصة تدريبية في العاصمة مابوتو، إستعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق في ثاني مباراة خلال الأسبوع الحالي.

وسيجري الناخب الوطني جمال بلماضي و لاعبيه، المواجهة بملعب “ناسيونال دو زامبيتو” لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وستكون مهمة القائد رياض محرز ورفقائه صعبة بعض الشيء، بحكم أن منتخب موزمبيق أبان عن قوته خلال مواجهة بوتسوانا بعد فوز بثلاثية ماقلب اثنين، كما يتقاسم الصادرة مع الكتيبة الوطنية.

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