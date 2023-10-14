بالصور.. الخضر يجرون أول حصة تدريبية في الإمارات استعدادا لودية مصر

أجرى الخضر أول حصة تدريبية في ملعب العين بالإمارات استعدادا للمواجهة الودية التي ستجري امام منتخب مصر في إطار الاستعدادات لكأس افريقيا وصفيات المونديال.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد جميع الللاعبين بما فيهم الوافد الجديد الذي التحق مؤخرا ياسر لعروسي الذي ترعف بشكل أكبر على لاعبي الكتيبة الوطني.

كما شهدت الحصة التدريبية تفاهم كبير بين الثنائي اسلام سليماني و سعيد بن رحمة، الذان يؤكدان مجددا أن علاقتهما قوية رغم الضجة الكبيرة التي صنعت في لقطة ضربة الجزاء خلال مباراة الرأس الأخضر.