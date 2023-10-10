بالصور.. الخضر يجرون ثاني حصة تدريبية استعداد لودية الرأس الخضر

أجرى الخضر ثاني حصة تدريبية في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة استعدادا للمباراة الودية المقبلة أمام جزر الرأس الأخضر.

وجرت الحصة التدريبية وسط اجواء رائعة و معنويات مرتفعة، بعد ساعات فقط من إنطلاق الاستعدادات الأولية التي جرت مساء اليوم.

وقالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الناخب الوطني جمال بلماضي يواصل العمل بجدية و صرامة كبيرة على أمل الفوز بالمباراة المقبلة لرفع المعنويات.

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