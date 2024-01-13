بالصور.. الخضر يجرون جولة استرخائية ببواكي

أجرت عناصر المنتخب الوطني، صباح اليوم السبت، جولة استرخائية في محيط مقر اقامته بمدينة بواكي، في كوت ديفوار.

وبرمج الناخب الوطني جمال بلماضي، هذه الجزلة الاسترخائية للاعبيه، من أجل اخراجهم من روتين التحضيرات التي يجرونها استعداد لنهائيات “كان 2023”.

وظهر قائد الخضر رياض محرز، وزملائه، خلال هذه الجولة الاسترخائية في أجواء مرحة، تعكس المعنويات العالية التي يتواجدون عليها.

يذكر أن عناصر المنتخب الوطني، يواصلون تحضيراتهم، بمدينة بواكي، تحسبا لمباراتهم الأولى في هذه “الكان” والتي ستجمعهم يوم الإثنين، بمنتخب أنغولا.