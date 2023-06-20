إعــــلانات
الرياضة

بالصور.. الخضر يجرون جولة استرخائية بمقر إقامتهم بعنابة

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. الخضر يجرون جولة استرخائية بمقر إقامتهم بعنابة
  • 442
  • 0

أجرت عناصر المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، جولة صباحية استرخائية، بمحيط مقر الفندق الذي يقيمون به في عنابة قبل مواجهة تونس وديا.

ونشر الحساب الرسمي للفاف، اليوم الثلاثاء، عبر تويتر، صور لجولة اللاعبين الصباحية الاسترخائية التي برمجها الناخب جمال بلماضي، في أجواء معتدلة لابعادهم من الضغط قبل المباراة.

للإشارة سيواجه المنتخب الوطني، نظيره التونسي، بملعب عنابة 19 ماي 1956، بداية من الساعة 20.00 مساءً.

Image

Image

Image

Image

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ekG1g
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر