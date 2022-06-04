بالصور.. الخضر يجرون جولة صباحية بسيدي موسى

أجرت عناصر المنتخب الوطني، صبيحة اليوم السبت، جولة صباحية استرخائية بمقر اقامتهم بسيدي موسى، ضمن تربصهم التحضيري.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، على الفيسبوك، صورا للاعبي الخضر، خلال جولتهم الاسترخائية بمحيط مركز سيدي موسى.

وبرمج الطاقم الفني للخضر، بقيادة جمال بلماضي، هذه الجولة الاسترخائية، لاخراج لاعبيه من روتين التربص، وتخفيف الضغط عليهم.

يذكر أن المنتخب الوطني، يخوض تربصا تحضيريا تحسبا لمواجهتي أوغندا، وتنزانيا، ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023.