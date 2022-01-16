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الرياضة

بالصور.. الخضر يجرون حصة تنشيطية قبل مواجهة غينيا

بقلم كريم.تيغرمت
بالصور.. الخضر يجرون حصة تنشيطية قبل مواجهة غينيا
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برمج الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الناخب جمال بلماضي، صباح اليوم الأحد، حصة تنشيطية للاعبي الخضر، قبل مواجهة غينيا الإستوائية.

وأجرى رفقاء القائد رياض محرز، هذه الحصة داخل قاعة تقوية العضلات التابعة لمقر إقامتهم بفندق “أونومو”.

وتم خلال هذه الحصة، التركيز على بعض التمارين البدنية، تحت قيادة المحضر البدني للخضر، وباقية الطاقم الفني.

وتعد هذه آخر استعدادات الخضر، قبل مباراتهم المقبلة أمام غينيا الإستوائية، المقرر سهرة اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

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