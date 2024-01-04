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الرياضة

بالصور.. الخضر يجرون آخر حصة تدريبية قبل ودية الطوغو

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. الخضر يجرون آخر حصة تدريبية قبل ودية الطوغو
الخضر
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أجرى لاعبو الخضر أخر حصة تدريبية، اليوم الخميس، قبل المباراة الودية التي سيجرونها أمام منتخب الطوغو في إطار التحضيرات لكأس أمم إفريقيا التي ستجري كوت ديفوار.

وستجري المباراة الودية بمدينة لومي الطوغولية، تحت أنظار الأنصار من الجانب الطوغولي و حتى الجزائري المتواجدة  حاليا في الطوغو.

كما عرفت الحصة التدريبية حظور جميع اللاعبين بما فيهم العائدين من الإصابة على غرار ايت نوري ورايس وهاب مبولحي.

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