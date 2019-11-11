بالصور.. الخضر يحضون بزيارة خاصة من جمعية كافل اليتيم

حضيت تشكيلة المنتخب الوطني سهرة اليوم الإثنين بزيارة خاصة من طرف جمعية كافل اليتيم بالمركز الفني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وإغتنم أطفال الجمعية الفرصة لإلتقاط الصور مع نجوم المنتخب الوطني، ومجسم كاس أمم إفريقيا الذي توج بها أشبال بلماضي شهر جويلية الماضي.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة زامبيا وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المرتقبة بالكاميرون، حيث سيواجه الخضر في الـ14 من شهر نوفمبر الجاري منتخب زامبيا في الجولة الأولى، بينما سيقابل مضيفه بوتسوانا في الـ18 من نفس الشهر في الجولة الثانية.