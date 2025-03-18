إعــــلانات
الرياضة

بالصور.. “الخضر” يحطون الرحال بـ “بوتسوانا”

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. “الخضر” يحطون الرحال بـ “بوتسوانا”
  • 97
  • 0

وصلت صبيحة اليوم الثلاثاء، بعثة “الخضر”، إلى مدينة “غابورون” البوتسوانية، تحسبا لملاقاة المنتخب المحلي، هذا الجمعة.

وكان رفقاء القائد رياض محرز، قد التحقوا أمس الاثنين. بمركز سيدي موسى، أين خاضوا أول وآخر حصة تدريبية، قبل السفر سهرة نحو بواتسوانا.

وستواصل العناصر الوطنية، تحضيراتها بمدينة “غابورون” لمواجهة بوتسوانا. المندرجة ضمن الجولة الـ 5 من المجموعة الـ 7 لتصفيات مونديال 2026.

ويُرتقب أن يعود وفد “الخضر” إلى أرض الوطن، مباشرة بعد اللقاء، من أجل مواصلة التحضير للمباراة الثانية ضمن فترة التوقف الدولي الحالية، والمقررة يوم الـ 25 من مارس الجاري، أمام موزمبيق بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

Peut être une image de 6 personnes, avion et texte

Peut être une image de ‎5 personnes, personnes jouant au football et ‎texte qui dit ’‎: المجران (ह #TcamD Teame ል5‎’‎‎

Peut être une image de 5 personnes, avion et texte

Peut être une image de 4 personnes, personnes jouant au basket et texte

Peut être une image de 2 personnes, personnes jouant au foot, personnes jouant au football et texte

Peut être une image de 5 personnes et texte

Peut être une image de 2 personnes, personnes jouant au foot et texte

Peut être une image de 4 personnes

رابط دائم : https://nhar.tv/9u4mE
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر