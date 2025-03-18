بالصور.. “الخضر” يحطون الرحال بـ “بوتسوانا”

وصلت صبيحة اليوم الثلاثاء، بعثة “الخضر”، إلى مدينة “غابورون” البوتسوانية، تحسبا لملاقاة المنتخب المحلي، هذا الجمعة.

وكان رفقاء القائد رياض محرز، قد التحقوا أمس الاثنين. بمركز سيدي موسى، أين خاضوا أول وآخر حصة تدريبية، قبل السفر سهرة نحو بواتسوانا.

وستواصل العناصر الوطنية، تحضيراتها بمدينة “غابورون” لمواجهة بوتسوانا. المندرجة ضمن الجولة الـ 5 من المجموعة الـ 7 لتصفيات مونديال 2026.

ويُرتقب أن يعود وفد “الخضر” إلى أرض الوطن، مباشرة بعد اللقاء، من أجل مواصلة التحضير للمباراة الثانية ضمن فترة التوقف الدولي الحالية، والمقررة يوم الـ 25 من مارس الجاري، أمام موزمبيق بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.