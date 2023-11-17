بالصور.. الخضر يحطون رحالهم بعاصمة موزمبيق بعد سفرية شاقة

وصلت بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم الجمعة، إلى مطار عاصمة موزمبيق، مابوتو، بعد رحلة شاقة دامت عدة ساعات.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد تنقلت سهرة أمس الجمعة، عبر رحلة خاصة، إلى موزمبيق، مباشرة عقب فوزهم أمام منتخب الصومال.

ودامت رحلة المنتخب الوطني أزيد من 9 ساعات، قبل وصولهم عاصمة موزمبيق في الساعات الأولى من نهار اليوم الجمعة.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه مضيفه منتخب الموزمبيق، يوم 19 نوفمبر الجاري، برسم الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026