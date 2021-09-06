بالصور.. الخضر يحطون رحالهم بمراكش تحسبا لمواجهة بوركينافاسو

حط الخضر رحالهم، ظهيرة اليوم الإثنين بمدينة مراكش المغربية، قادمين من الجزائر، في رحلة لم تتجاوز الساعتين من الزمن، وذلك تحسبا للمواجهة المُرتقبة أمام بوركينافاسو في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقاد رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، بعثة أبطال إفريقيا الى المملكة المغربية، والتي تحصلت على إستقبال في المُستوى، لتتوجه بعدها لفندق “فور سيزن” والذي ستقيم فيه الى غاية موعد المُباراة، سهرة يوم غد الثلاثاء.