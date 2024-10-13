بالصور ..الخضر يختتمون التحضيرات بـ “كيغي” قبل مواجهة الطوغو

اختتم المنتخب الوطني الجزائري التحضيرات، مساء اليوم الأحد، بملعب “لومي” بمدينة “كيغي” قبل مواجهة منتخب الطوغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشفت الصفحة الرسمية لـ “الفاف” أن التحضيرات جرت وسط أجواء رائعة ومعنويات مرتفعة، كما يبدو أن اللاعبين واعون للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وهي حسم التأهل إلى كان 2025.

إلى جانب ذلك، قال موفد التلفزيون العمومي إلى الطوغو أن المباراة ستلعب وسط أجواء شتوية وأمطار غزيرة، التي قد تصعب من مأمورية القائد رياض محرز ورفقائه، رغم أن المهمة سهلة على الورق.

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