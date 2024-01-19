بالصور.. الخضر يختتمون تحضيراتهم لمواجهة بوركينافاسو

اختتم اليوم الجمعة، المنتخب الوطني، تحضيراته الخاصة بالمواجهة الحاسمة المرتقبة غدا أمام نظيره البوركينابي، برسم الجولة الـ 2، من نهائيات “كان” كوت ديفوار.

وخاض الخضر، حصة تدريبية أخيرة، بملعب “الثانوية الكلاسيكية” ببواكي، انطلقت في حدود الساعة 14:30، بحضور جميع اللاعبين.

وقرر الناخب الوطني، جمال بلماضي، فتح الحصة الأخيرة أمام رجال الإعلام لمدة 15 دقيقة، من أجل أخذ بعض الفيديوهات والصور، إلى جانب برمجة منطقة مختلطة للاعبين.

وفي حصة اليوم، سيحاول بلماضي، وضع اللمسات الأخيرة. على تشكيلته التي سيختارها لمباراة الغد، والتي قد تعرف بعض التغييرات، بعودة عمورة، الذي استنفذ العقوبة. إلى جانب تجريب بعض الخطط التي سيعتمد عليها أمام “الخيول البوركينابية”.

ويبقى الخضر، أمام حتمية الفوز في لقاء الغد. من أجل تفادي أي سيناريو قد يعصف بطموحاتهم في العودة إلى السكة الصحيحة، والمنافسة على لقب دورة كوت ديفوار.