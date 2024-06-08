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الرياضة

بالصور.. الخضر يخوضون آخر حصة تدريبية بسيدي موسى

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. الخضر يخوضون آخر حصة تدريبية بسيدي موسى
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أجرى المنتخب الوطني، صبيحة اليوم السبت، حصة تدريبية هي الأخيرة، بسيدي موسى قبل شد الرحال إلى أوغندا، لملاقاة المنتخب المحلي.

ويرتقب أن يواجه الخضر، بعد غد الإثنين، منتخب أوغندا، بمدينة “كامبالا”، برسم الجولة الـ 4 من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبعد حصة الاستئناف التي جرت أمس الجمعة، عقب الهزيمة المفاجئة الخميس الماضي. داخل الديار أمام غينيا، برمج الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. حصة ثانية اليوم، قبل التوجه ظهرا نحو كامبالا.

وجرت الحصة بحضور جميع اللاعبين. باستثناء القائد ياسين براهيمي، الذي تم إعفاؤه من سفرية أوغندا، بسبب معاناته من إصابة، كان قد تعرض لها في اللقاء السابق أمام غينيا.

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