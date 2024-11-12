بالصور.. “الخضر” يخوضون آخر حصة قبل سفرية “مالابو”

خاضت عناصر المنتخب الوطني، صبيحة اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر حصة تدريبية في تربص “سيدي موسى” قبل السفر إلى مالابو، بغينيا الاستوائية.

وبعدما تدرب “الخضر” أمس الاثنين، لأول مرة، برمج الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، حصة أخرى، اليوم الثلاثاء، قبل ساعات عن سفرية مالابو.

وجرت الحصة الأخير لـ”المحاربين” بسيدي موسى، بحضور جميع اللاعبين. بمن فيهم الوافد الجديد على التشكيلة الوطنية، ومهاجم كوبنهاغن الدنماركي، أمين شياخة.

وستغادر التشكيلة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 14:30، أرض الوطن، في رحلة خاصة نحو “مالابو”. تحسبا لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية. في اللقاء المقرر هذا الخميس، ضمن فعاليات الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة، من تصفيات “كان” 2025.