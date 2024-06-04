بالصور.. الخضر يخوضون أول حصة تدريبية بتعداد مكتمل

خاض المنتخب الوطني، أمس الاثنين، أول حصة تدريبية بتعداد مكتمل، في إطار تربصه المقام بسيدي موسى، تحسبا لمواجهتي غينيا وأوغندا، برسم التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واكتمل تعداد الخضر، بالتحاق الثنائي محمد أمين توقاي، وكيفن قيتون، واكتفى الأخير، بالتدرب على انفراد، بعد وصوله متأخرا. وهو الذي كان الأحد الماضي، على موعد مع إياب ملحق السقوط إلى “الليغ2” رفقة ناديه ميتز الفرنسي.

هذا ويرتقب أن تجري العناصر الوطنية، اليوم الثلاثاء. رابع حصة تدريبية بداية من الساعة 17:30، وستكون مسبوقة بمنطقة مختلطة مع وسائل الإعلام.

للإشارة فإن الخضر يلاقون هذا الخميس، بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي، منتخب غينيا، في الجولة الثالثة، من تصفيات المجموعة السابعة لمونديال 2026.

على أن يغادر المنتخب يوم السبت القادم 8 جوان إلى مدينة “كامبالا”. تحسبا لمواجهة منتخب أوغندا، يوم الاثنين 10 من ذات الشهر، لحساب الجولة الرابعة