بالصور.. الخضر يخوضون أول حصة تدريبية تحسبا لمواجهة الرأس الأخضر

أجرىت عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية، تحضيرا لوديتهم أمام منتخب الرأس الأخضر.

وبعد وصولهم أمسية اليوم الإثنين، إلى أرض الوطن، والتحاقهم بمركز سيدي موسى، برمج الناخب جمال بلماضي، حصة تدريبية للاعبيه.

وجرت هذه الحصة التدريبية، بمشاركة كل تعداد الخضر، بما فيهم الملتحقين الجدد أمين غويري، الذي سجل أول ظهور له بقميص المنتخب الوطني، بالإضافة لبشير بلومي.

يذكر أن عناصر المنتخب الوطني ستتنقل غذا الثلاثاء، إلى قسنطينة، لاستكمال تحضيراتها لودية الرأس الأخضر، المقررة بملعب “الشهيد حملاوي”.