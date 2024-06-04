بالصور.. الخضر يخوضون ثاني حصة تدريبية بتعداد مُكتمل

خاضت عناصر المنتخب الوطني، عشية اليوم الثلاثاء، ثاني حصة تدريبية بتعداد مكتمل والرابعة منذ إنطلاق التربص التحضيري لمواجهتي، غينيا وأوغندا.

ضمن تصفيات المجموعة السابعة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وخاضت عناصر المنتخب الوطني، الحصة التدريبية، اليوم الثلاثاء، بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية، بتعداد مكتمل، بداية من الساعة السادسة والنصف مساء، بعد الإنتهاء من التصريحات في المنطقة مختلطة مع وسائل الإعلام.

للإشارة، فإن الخضر يلاقون هذا الخميس، بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي، منتخب غينيا، في الجولة الثالثة، من تصفيات المجموعة السابعة لمونديال 2026.

على أن يغادر المنتخب يوم السبت القادم 8 جوان إلى مدينة “كامبالا”. تحسبا لمواجهة منتخب أوغندا، يوم الاثنين 10 من ذات الشهر، لحساب الجولة الرابعة.