بالصور.. “الخضر” يدخلون أجواء لقاء الأرجنتين

تواصل عناصر المنتخب الوطني، تحضيراتها على قدم وساق تحسبا لافتتاح مشوار “الخضر” في نهائيات كأس العالم 2026، الجارية وقائعها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وخاض رفقاء رياض محرز، حصة تدريبية جديدة في ساعة متقدمة من صباح اليوم الأحد. بتوقيت الجزائر، وذلك على أرضية ميدان مجمع “روك تشالك بارك” بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.

ومع اقتراب موعد الصدام المرتقب أمام حامل اللقب منتخب الأرجنتين. قرر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. رفع نسق التدريبات بهدف ادخال لاعبيه في جو المباراة، المقررة هذا الأربعاء عند الساعة 02:00 صباحا بتوقيت الجزائر.

وجرت الحصة التدريبية وسط تركيز عالٍ، يعكس وعي اللاعبين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وسط تفاؤل كبير بتحقيق نتيجة ايجابية أمام “التانغو” في افتتاح لقاءات المجموعة الـ 10. التي تضم أيضا الأردن والنمسا.